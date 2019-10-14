В Ростове-на-Дону на Западном произошел пожар

СЕГОДНЯ 10:23 2019-10-14T10:23:13+03:00

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В понедельник, 14 октября, в городе Ростове-на-Дону произошел пожар. Известно, что ЧП случилось в Западном жилом массиве. Вызов на пульт единой диспетчерской службы поступил около 08:20. Звонившие рассказали, что горит частный дом. Огнеборцы сразу же выехали по указанному адресу - на улицу Кочбея.

Как рассказали в Главном Управлении МЧС России по региону, горела пристройка частного дома. Общая площадь возгорания составила порядка тридцати квадратных метров. На месте работали восемь человек огнеборцев, а также две спецмашины.

Известно, что через 15 минут огонь удалось локализовать, а еще через восемь минут полностью ликвидировать. Сообщается, что пострадавших нет. Теперь специалистам после проведения необходимых экспертиз предстоит выяснить, что стало причиной возгорания.

ИСТОЧНИК KP.RU