В ЮФУ объявили конкурс на получение стипендии имени И.И. Воровича
В Ростовской области для студентов ЮФУ объявлен конкурс на получение стипендии имени И.И. Воровича в области математики и механики. Известно, что финансируется он из Фонда целевого капитала вуза.
Сообщается, что конкурсе имеют право участвовать обучающиеся в бакалавриате и магистратуре вне зависимости от формы обучения. При этом они должны проявить особые успехи в учебе и научных исследованиях в математике и механике.
Так, необходимые для участия документы должны быть представлены до 31 октября 2019. А итоги конкурса будут подведены 21 ноября 2019.
КОНКРЕТНО
Документы принимаются в электронном виде по адресу: endowment@sfedu.ru. Ответы на возникшие вопросы можно уточнить в дирекции Института математики, механики и компьютерных наук им. И.И. Воровича, в кабинете 111
ВАЖНО
Дополнительную информацию смотрите в Положении «Стипендия в области математики и механики имени И.И. Воровича»