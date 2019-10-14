2019-10-14T11:24:53+03:00
Общество

В ЮФУ объявили конкурс на получение стипендии имени И.И. Воровича

Заявки принимаются до 31 октября
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ЮФУФото: ЮФУ
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В Ростовской области для студентов ЮФУ объявлен конкурс на получение стипендии имени И.И. Воровича в области математики и механики. Известно, что финансируется он из Фонда целевого капитала вуза.

Сообщается, что конкурсе имеют право участвовать обучающиеся в бакалавриате и магистратуре вне зависимости от формы обучения. При этом они должны проявить особые успехи в учебе и научных исследованиях в математике и механике.

Так, необходимые для участия документы должны быть представлены до 31 октября 2019. А итоги конкурса будут подведены 21 ноября 2019.

КОНКРЕТНО

Документы принимаются в электронном виде по адресу: endowment@sfedu.ru. Ответы на возникшие вопросы можно уточнить в дирекции Института математики, механики и компьютерных наук им. И.И. Воровича, в кабинете 111

ВАЖНО

Дополнительную информацию смотрите в Положении «Стипендия в области математики и механики имени И.И. Воровича»

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