От 2,5% годовых: ВТБ снизил ставки по кредитам на автомобили с пробегом

СЕГОДНЯ 12:06 2019-10-14T12:06:03+03:00

Изменить размер текста: A A

ВТБ снизил ставки по кредитам на автомобили с пробегом. Как рассказали в банке, условия кредитования по программе «ЭкстраЛайт» стали выгоднее. Так, в рамках предложения минимальная ставка снизилась в среднем на 1,5 п.п. и теперь составляет от 2,5%.

- Спрос на автомобили с пробегом с каждым годом растет, - сообщил вице-президент, начальник управления организации продаж автокредитов ВТБ Владимир Высоцкий. - В рамках нашей стратегии, мы учитываем потребности клиентов и стараемся предоставить им максимально привлекательные ставки. Именно поэтому снизили ценовые параметры по продукту, тем самым сделав его еще доступнее.

В частности, обновленные условия позволяют клиенту приобрести подержанный автомобиль в кредит в автосалонах от 2,5% годовых. Минимальные ценовые параметры доступны для всех заемщиков в случае добровольного оформлении страхования жизни (с дисконтом 4 п.п.), страхования предмета залога по программе «Вместо КАСКО» (5 п.п.) и при наличии карты «Автолюбитель» (2,5 п.п.). Для клиентов с ежемесячными зачислениями на счет и тех, у кого есть действующий кредит в банке, применяется дополнительный дисконт в размере 1 п.п.

В рамках же стандартных программ кредит доступен на срок от года до пяти лет, возможная сумма – от 100 тысяч до 3 млн рублей. Минимальный первоначальный взнос - 20% от стоимости транспортного средства. Максимальный возраст поддержанного авто на момент погашения кредита: 15 лет для иностранных и 10 лет – для отечественных автомобилей. А для оформления займа потребуется предоставить паспорт и второй документ на выбор.

КСТАТИ

ВТБ – один из лидеров на рынке автокредитования России. По итогам восьми месяцев банк провел 70,3 тысяч сделок на общую сумму 53,3 млрд рублей. Объем портфеля на 1 сентября составил 115,5 млрд рублей.