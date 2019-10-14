Отключение света в Ростове-на-Дону 14 октября 2019: где и когда
Отключение света в Ростове-на-Дону 14 октября 2019: где и когда. До вечера не будет электричества во многих домах, расположенных в разных районах городаЖ в том числе в садоводческих товариществах.
Как сообщают энергетики, причина отключений - плановые работы, цель которых не допустить возникновения аварийных ситуаций в будущем.
КОНКРЕТНО
до 16:00:
- ул. Оганова 7, 7А, 9, 11, 13.
- просп. 40-летия Победы 316, 316/2, 318, 318/1.
до 17:00:
- ул. Левобережная 73-85, 12-22
- ул. Белая 15-21; ул. Каратаева 1-13, 2-20; пер. 1-й Колхозный 2-10, 1-11, 370А, 370Б, 370В; С/Т «Стимул» 302/1; Сады «Волна».
- с/т «Жемчужина»; с/т РСМ «Товарищ»; с/т «Дружба»; с/т «Росинка»; с/т «Луч»; с/т «Красный Аксай»; с/т «Северная Ривьера»; с/т «Виноградарь»; с/т «Космос»; с/т «Агропром»; с/т «Мичуринец» .
- ул. 13-я линия 17-29, 24-32; ул. Мясникова 39-57, 40-50; ул. 15-я линия 29-53, 34-64; ул. 11-я линия 37.
с 14 до 18 октября с 09:00 до 17:00:
- ул. Евдокимова 64-96; ул. Фурмановская 45-79, 56-80; ул. Краснокурсантская 45-67, 54-56; пер. Оренбургский 64-114; пер. Кошевого 29-75, 30-80; пер. Ялтинский 23-77, 30-84; пер. Батумский 25-71, 28-90; пер. Тбилисский 29-89, 58-96; пер. Грузинский 41-63.
с 14 до 16 октября с 09:00 до 17:00:
- ул. 1905 года 1-9. 2-10 ; ул. Делегатская 1-17; ул. Лениногорская 2-18; ул. Оли Первеевой 2-16, 1-15; пер. Мебельный; ул. Юфимцева 1-15; просп, Буденновский 112.
*По данным Донэнерго.
ИСТОЧНИК KP.RU