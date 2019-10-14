СЕГОДНЯ 12:07 2019-10-14T12:07:43+03:00

Выясняем, до которого часу будет отключен свет в домах Ростова-на-Дону 14 октября 2019. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Выясняем, до которого часу будет отключен свет в домах Ростова-на-Дону 14 октября 2019

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Отключение света в Ростове-на-Дону 14 октября 2019: где и когда. До вечера не будет электричества во многих домах, расположенных в разных районах городаЖ в том числе в садоводческих товариществах.

Как сообщают энергетики, причина отключений - плановые работы, цель которых не допустить возникновения аварийных ситуаций в будущем.

КОНКРЕТНО

до 16:00:

- ул. Оганова 7, 7А, 9, 11, 13.

- просп. 40-летия Победы 316, 316/2, 318, 318/1.

до 17:00:

- ул. Левобережная 73-85, 12-22

- ул. Белая 15-21; ул. Каратаева 1-13, 2-20; пер. 1-й Колхозный 2-10, 1-11, 370А, 370Б, 370В; С/Т «Стимул» 302/1; Сады «Волна».

- с/т «Жемчужина»; с/т РСМ «Товарищ»; с/т «Дружба»; с/т «Росинка»; с/т «Луч»; с/т «Красный Аксай»; с/т «Северная Ривьера»; с/т «Виноградарь»; с/т «Космос»; с/т «Агропром»; с/т «Мичуринец» .

- ул. 13-я линия 17-29, 24-32; ул. Мясникова 39-57, 40-50; ул. 15-я линия 29-53, 34-64; ул. 11-я линия 37.

с 14 до 18 октября с 09:00 до 17:00:

- ул. Евдокимова 64-96; ул. Фурмановская 45-79, 56-80; ул. Краснокурсантская 45-67, 54-56; пер. Оренбургский 64-114; пер. Кошевого 29-75, 30-80; пер. Ялтинский 23-77, 30-84; пер. Батумский 25-71, 28-90; пер. Тбилисский 29-89, 58-96; пер. Грузинский 41-63.

с 14 до 16 октября с 09:00 до 17:00:

- ул. 1905 года 1-9. 2-10 ; ул. Делегатская 1-17; ул. Лениногорская 2-18; ул. Оли Первеевой 2-16, 1-15; пер. Мебельный; ул. Юфимцева 1-15; просп, Буденновский 112.

*По данным Донэнерго.

ИСТОЧНИК KP.RU