В Ростове-на-Дону за выходные вывезли 1,7 тонны мусора

СЕГОДНЯ 12:49 2019-10-14T12:50:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Власти Ростова-на-Дону озвучили итоги массового субботника, которые прошел в донской столице на минувшие выходные. В частности, за это время с городских улиц и рощ было вывезено в общей сложности 1694 тонн отходов. Активная уборка шла во всех районах города.

В ней приняли участие не только коммунальщики, но и студенты, школьники, чиновники и все желающие. В общей сложности, в уборке участвовали 6 359 человек. А в работах было задействована 191 единица техники.

Кроме того, в парке «Левобережный» было высажено более 600 деревьев разных пород. Там же была организована ярмарка саженцев, где каждый желающий мог приобрести «свое дерево» и посадить его на «Аллее горожан». Весь необходимый инвентарь ростовчанам-активистам предоставлялся.

К слову, осенние посадки саженцев продолжатся. Желающих будут ждать уже в следующую субботу, 19 октября. Начало в 10:00.

ИСТОЧНИК KP.RU