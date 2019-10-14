2019-10-14T12:50:51+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону за выходные вывезли 1,7 тонны мусора

А в парке Левобережный посадили 600 деревьев
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
В парке Левобережный уже посадили 600 деревьев.В парке Левобережный уже посадили 600 деревьев.Фото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

Власти Ростова-на-Дону озвучили итоги массового субботника, которые прошел в донской столице на минувшие выходные. В частности, за это время с городских улиц и рощ было вывезено в общей сложности 1694 тонн отходов. Активная уборка шла во всех районах города.

В ней приняли участие не только коммунальщики, но и студенты, школьники, чиновники и все желающие. В общей сложности, в уборке участвовали 6 359 человек. А в работах было задействована 191 единица техники.

Кроме того, в парке «Левобережный» было высажено более 600 деревьев разных пород. Там же была организована ярмарка саженцев, где каждый желающий мог приобрести «свое дерево» и посадить его на «Аллее горожан». Весь необходимый инвентарь ростовчанам-активистам предоставлялся.

К слову, осенние посадки саженцев продолжатся. Желающих будут ждать уже в следующую субботу, 19 октября. Начало в 10:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Зачем столько фотошопа?»: поклонники «Мисс Россия» Татьяны Котовой призвали ее к естественности
«Просто шедевральное создание природы»: Подписчики оценили фото Виктории Лопыревой в бассейне
В Ростовской области заготовили больше 238 тонн противогололедного материала
В центре Ростова-на-Дону устроили погоню за водителем-нарушителем
Ростовчанин заступился за девушку и лишился дорогого мобильника
В Ростове-на-Дону поезд насмерть сбил 80-летнего мужчину
Отключение света в Ростове-на-Дону 14 октября 2019: где и когда
От 2,5% годовых: ВТБ снизил ставки по кредитам на автомобили с пробегом
В ЮФУ объявили конкурс на получение стипендии имени И.И. Воровича
В Ростове-на-Дону на Западном произошел пожар
В Ростове-на-Дону по телефону горячей линии расскажут, как получить компенсацию за оплату коммуналки
В Ростовской области ищут 77-летнюю пенсионерку
Погода на неделю в Ростове-на-Дону 14-20 октября 2019: бабье лето продолжается
Состоялся ежегодный турнир памяти журналиста и сотрудника пресс-службы ФК «Ростов» Тимура Иванова
В Ростове-на-Дону задержали криминальную парочку из Батайска, промышлявшую разбоями
«Решил покататься»: в Ростовской области бывший уголовник отобрал у сожительницы дорогую иномарку
В центре Ростова-на-Дону на ходу загорелся автобус с пассажирами
Ведущий «Адской кухни» назвал Центральный рынок Ростова-на-Дону лучшим в России
Рэпер Баста может войти в руководящий состав «СКА - Ростов-на-Дону»
В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело против экс-гендиректора дорожно-строительной компании