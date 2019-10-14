2019-10-14T14:41:35+03:00
Общество

Ростовчанин заступился за девушку и лишился дорогого мобильника

Подозреваемого задержали
Ольга ГОПАЛО
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Подозреваемого задержали и доставили в отдел.Подозреваемого задержали и доставили в отдел.Фото: Николай КРИВИЧ
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В полицию Ростова-на-Дону обратился мужчина, который стал жертвой преступления. Он рассказал, что неизвестный отобрал у него дорогой мобильный телефон. Инцидент произошел после того, как ему позвонила знакомая. Девушка рассказала, что к ней пристает незнакомый человек. Тогда ее друг кинулся на помощь, приехав на место.

Как добавили в Главном Управлении МВД России по региону, злоумышленник несколько раз ударил пострадавшего, отобрал гаджет и сбежал. Однако бегал он не долго, по горячим следам его удалось задержать. Оказалось, что он уже был судим за кражу и применение насилия в отношении представителя власти. В итоге, в отношении 21-летнего подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Разбой».

Если дело дойдет до суда, а его признают виновным, не исключено, что ближайшие несколько лет он проведет в местах не столь отдаленных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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