Ростовчанин заступился за девушку и лишился дорогого мобильника
В полицию Ростова-на-Дону обратился мужчина, который стал жертвой преступления. Он рассказал, что неизвестный отобрал у него дорогой мобильный телефон. Инцидент произошел после того, как ему позвонила знакомая. Девушка рассказала, что к ней пристает незнакомый человек. Тогда ее друг кинулся на помощь, приехав на место.
Как добавили в Главном Управлении МВД России по региону, злоумышленник несколько раз ударил пострадавшего, отобрал гаджет и сбежал. Однако бегал он не долго, по горячим следам его удалось задержать. Оказалось, что он уже был судим за кражу и применение насилия в отношении представителя власти. В итоге, в отношении 21-летнего подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Разбой».
Если дело дойдет до суда, а его признают виновным, не исключено, что ближайшие несколько лет он проведет в местах не столь отдаленных.
ИСТОЧНИК KP.RU