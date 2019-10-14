2019-10-14T14:56:49+03:00
Общество

В центре Ростова-на-Дону устроили погоню за водителем-нарушителем

Мужчина, лишенных водительских прав, пытался скрыться от госавтоинспекторов
Ольга ГОПАЛО
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Мужчина, лишенных водительских прав, пытался скрыться от госавтоинспекторов.Мужчина, лишенных водительских прав, пытался скрыться от госавтоинспекторов.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В центре города Ростова-на-Дону автолихач попытался скрыться от сотрудников ДПС, однако госавтоинспекторам удалось поймать нарушителя. Кадры задержания с нецензурной бранью в исполнении автора съемки появились в социальных сетях донской столицы. А видео набрало несколько тысяч просмотров и десятки комментариев по теме. Свою версию событий изложили в донском главке.

- Водитель автомобиля «Хендай Акцент» проигнорировал законное требование сотрудников полиции об остановке и продолжил движение, - сообщили там. - Сотрудники ГИБДД начали преследовать нарушителя и задержали на проспекте Буденновский.

За рулем оказался 34-летний ростовчанин, который ранее уже был лишен водительских прав. В итоге, автогонщика доставили в отдел полиции, а иномарку отправили на штрафстоянку. В отношении нарушителя завели сразу три административных дела. Теперь ему грозит крупный денежный штраф или даже арест на несколько суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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