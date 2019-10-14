2019-10-14T15:52:51+03:00
Общество

В Ростовской области заготовили больше 238 тонн противогололедного материала

В зимнее время убирать снег будут почти 500 спецмашин
Ольга ГОПАЛО
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В Ростовской области заготовили свыше 238 тонн противогололедного материала. Фото: ГОПАЛО ОльгаВ Ростовской области заготовили свыше 238 тонн противогололедного материала. Фото: ГОПАЛО Ольга
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В Ростовской области сани готовят с лета, а точнее с осени. Как рассказали в региональном правительстве, для борьбы с гололедом заготовлено более 238 тонн противогололедного материала. Кроме того, для работы в зимний период уже подготовлено порядка 500 единиц дорожной техники. Цель - обеспечение бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта в зимний период.

Известно, что сейчас в регионе выполняется профилирование щебеночных дорог и обочин, проводятся работы по ямочному ремонту, очистка полосы отвода и труб от нанесенного грунта, а также мусора и грязи. Все для того, чтобы в будущем провести своевременную очистку дорог от снежных заносов и ликвидировать обледенения в зимнее время.

К слову, работы по содержанию автомобильных дорог в зимний период должны быть выполнены к 1 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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