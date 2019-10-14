«Просто шедевральное создание природы»: Подписчики оценили фото Виктории Лопыревой в бассейне
Новый образ Виктории Лопыревой заставил трепетать от восторга поклонников. Красавица из Ростова-на-Дону опубликовала фото в белоснежном купальнике, сделанное прямо в бассейне. Идеальные формы молодой матери (красавица не так давно родила сына от столичного бизнесмена, - прим. автр.) не смогли оставить равнодушными ее поклонников. И, как результат, десятки тысяч восхищенных лайков и комментариев.
- Вика, вы просто шедевральное создание природы!!! - написал один из комментаторов под сником.
- Так завораживающие прекрасна, - поддержал другой.
- Самый позитивный человек, - восхищен третий.
Были и такие комментарии-комплименты «Ох, как красиво!», «Золотая рыбка» и «Самая красивая».
Надо сказать, что Виктория Лопырева в свое время стала первой красавицей из Ростова-на-Дону, которая получила главную корону страны на конкурсе "Мисс Россия".
ИСТОЧНИК KP.RU