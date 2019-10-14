2019-10-14T16:06:54+03:00
Общество

«Просто шедевральное создание природы»: Подписчики оценили фото Виктории Лопыревой в бассейне

Красавица буквально купается в комплиментах
ГОШЕВ Игоь
Поделиться:
Модель вот уже несколько лет покоряет сердца своих поклонников. Фото: Инстаграм Виктории Лопыревой.Модель вот уже несколько лет покоряет сердца своих поклонников. Фото: Инстаграм Виктории Лопыревой.
Изменить размер текста:

Новый образ Виктории Лопыревой заставил трепетать от восторга поклонников. Красавица из Ростова-на-Дону опубликовала фото в белоснежном купальнике, сделанное прямо в бассейне. Идеальные формы молодой матери (красавица не так давно родила сына от столичного бизнесмена, - прим. автр.) не смогли оставить равнодушными ее поклонников. И, как результат, десятки тысяч восхищенных лайков и комментариев.

lopyrevavikalopyrevavika
Swimming into this weekend like this
34832 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Вика, вы просто шедевральное создание природы!!! - написал один из комментаторов под сником.

- Так завораживающие прекрасна, - поддержал другой.

- Самый позитивный человек, - восхищен третий.

Были и такие комментарии-комплименты «Ох, как красиво!», «Золотая рыбка» и «Самая красивая».

Надо сказать, что Виктория Лопырева в свое время стала первой красавицей из Ростова-на-Дону, которая получила главную корону страны на конкурсе "Мисс Россия".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Зачем столько фотошопа?»: поклонники «Мисс Россия» Татьяны Котовой призвали ее к естественности
В Ростовской области заготовили больше 238 тонн противогололедного материала
В центре Ростова-на-Дону устроили погоню за водителем-нарушителем
Ростовчанин заступился за девушку и лишился дорогого мобильника
В Ростове-на-Дону поезд насмерть сбил 80-летнего мужчину
В Ростове-на-Дону за выходные вывезли 1,7 тонны мусора
Отключение света в Ростове-на-Дону 14 октября 2019: где и когда
От 2,5% годовых: ВТБ снизил ставки по кредитам на автомобили с пробегом
В ЮФУ объявили конкурс на получение стипендии имени И.И. Воровича
В Ростове-на-Дону на Западном произошел пожар
В Ростове-на-Дону по телефону горячей линии расскажут, как получить компенсацию за оплату коммуналки
В Ростовской области ищут 77-летнюю пенсионерку
Погода на неделю в Ростове-на-Дону 14-20 октября 2019: бабье лето продолжается
Состоялся ежегодный турнир памяти журналиста и сотрудника пресс-службы ФК «Ростов» Тимура Иванова
В Ростове-на-Дону задержали криминальную парочку из Батайска, промышлявшую разбоями
«Решил покататься»: в Ростовской области бывший уголовник отобрал у сожительницы дорогую иномарку
В центре Ростова-на-Дону на ходу загорелся автобус с пассажирами
Ведущий «Адской кухни» назвал Центральный рынок Ростова-на-Дону лучшим в России
Рэпер Баста может войти в руководящий состав «СКА - Ростов-на-Дону»
В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело против экс-гендиректора дорожно-строительной компании