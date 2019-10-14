«Зачем столько фотошопа?»: поклонники «Мисс Россия» Татьяны Котовой призвали ее к естественности

СЕГОДНЯ 16:21 2019-10-14T16:21:13+03:00

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Одна из немногих победительниц конкурса «Мисс Россия» Татьяна Котова, которая еще и выступает с сольной карьерой на сцене, взбудоражила Интернет-кавалеров новым романтичным образом.

- Человек возьмет столько любви, сколько сможет вместить. И даст столько любви, сколько в нем есть. Не больше и не меньше, - написала Татьяна в своем Instagram.

Далее красавица опубликовала пространный пост о том, что такое любовь и кто ее достоин.

- Счастливая любовь - когда совпадают возможность отдавать и потребность получать, когда энергоемкость одинаковая, - говорится в нем. - Но это нечасто бывает.

Многие согласились с прочитанным.

- Да, это так. И великое счастье, когда встречаются двое людей с примерно одинаковой емкостью. Это дар, за который нужно благодарить и который нужно беречь, - написала она из подписчиц.

- Тань, ты сама хоть представляешь, скольких людей ты заряжаешь позитивом и вдохновляешь на все хорошее? - задала вопрос другая.

kottova Человек возьмёт столько любви, сколько сможет вместить.

Но большинство все же отметили внешний облик модели-певицы: «Глаз радуется такой красоте!», «Красивое платье,Татьяна», «Ух ты хороша», «Ну какая красотка!» и «Вы красивая и сексуальная».

Правда, была и ложка дегтя от одного из комментаторов: «А фотошопа столько зачем?».

Пост красотки набрал больше 20 тысяч лайков.

ИСТОЧНИК KP.RU