«Стройнеть от силы мысли»: «Мисс Интерконтиненталь рассказала, как собирается сбросить лишнее

СЕГОДНЯ 17:29 2019-10-14T17:29:16+03:00

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Видео, на котором «Мисс Интерконтиненталь» Валентина Расулова пританцовывает в откровенном бикини, уже посмотрели тысячи человек. Его модель из Ростова-на-Дону опубликовала в своем Instagram со словами: «Отъелась я». При этом, если бы сама красотка об этом не заявила, то ее подписчики вряд ли бы это и заметили. В итоге, красавица-блондинка призналась, что весит 60 килограммов.

rasulova_valentina Отъелась Я Уже скучаю по спортзалу

- Жми на фото два раза, чтоб стройнеть от силы мысли, - пошутила модель, прославившаяся своей любовью к тренировкам.

- Заметила, что первый шаг он самый сложный. Дала себе установку, нормализовать свое питание на длительную перспективу, - продолжила она. А еще Валентина пообещала продержаться десять дней без сладкого, мучного и "пищевого мусора".

- Думаю это даст мне минус три килограмма, а еще - пять раз в неделю будут спорт и растяжка после каждой тренировки, - поделилась она своими планами на ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU