2019-10-14T17:42:02+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону задержали воришку, на счету которого 13 краж

Теперь вину мужчины должны доказать в суде
Ольга ГОПАЛО
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Украденное ростовчанин сдавал в ломбард.Украденное ростовчанин сдавал в ломбард.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Ростове-на-Дону задержали серийного вора. Об этом сообщили в Главном управлении МВД России по региону. Известно, что отправной точкой стало сообщение от местного жителя, который сообщил в полицию о краже. По его словам, кто-то взломал дверь его квартиры и украл золотое украшение.

По горячим следам стражам порядка удалось задержать подозреваемого. Им оказался 24-летний ростовчанин, который уже был судим по аналогичной статье. Однако позже полицейские выяснили, что на счету молодого человек еще как минимум 13 краж.

Оказалось, что награбленное мужчина сдавал в ломбарды. Таким образом, ущерб от его действий составил свыше 286 тысяч рублей. В отношении подозреваемого уже возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В донском главке добавили, что украденное уже изъяли из ломбарда, совсем скоро все вернут законным владельцам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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