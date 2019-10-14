Ростовская АЭС признана лидером в вопросах решения социальных проблем

СЕГОДНЯ 17:42 2019-10-14T17:42:32+03:00

Ростовская АЭС заняла первое место в региональном этапе федерального конкурса в номинации «За участие в решении социальных проблем территорий и развитие корпоративной благотворительности»

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Диплом первой степени был вручён представителю атомной станции – начальнику отдела социального развития Ростовской АЭС Галине Ермолаевой на очередном заседании областной трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

В 2019 году на региональный этап поступило 83 заявки от предприятий и организаций из 26 муниципальных образований области. Вручал награды заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бондарев. «Цель конкурса - привлекать внимание руководителей организаций к важности решения социальных вопросов, выявлять лучшие социальные проекты и способствовать созданию позитивного социального имиджа организаций», - рассказал Сергей Бондарев.

Конкурс проводится с 2010 года. Ростовская АЭС неоднократно становилась победителем и призёром Всероссийского конкурса. По итогам 2017 года Ростовская АЭС была признана лучшей в области распространения принципов социального партнёрства, развития его новых форм на федеральном уровне. В этом году в числе победителей в других номинациях Ростовская АЭС также примет участие в федеральном этапе конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности».

Заместитель директора по управлению персоналом Ростовской АЭС Михаил Рябышев отметил: «Социальная политика – одно из важнейших направлений деятельности Ростовской атомной станции. Она направлена не только на сотрудников предприятия и корпоративные проекты и программы, но и на город Волгодонск и прилегающие к нему сельские районы. За счёт средств атомной станции в регионе появились многие значимые объекты социальной защиты населения – газовые, электрические, водопроводных сети, автодороги, спортивные сооружения, объекты здравоохранения. Большой вклад в развитие партнёрства Ростовская АЭС вносит через программы благотворительности. Так, объём благотворительной помощи в 2016-2018 годах составил почти 56 миллионов рублей».

Системный характер социальных инвестиций и благотворительной деятельности Ростовской АЭС находит широкий отклик у населения и выступает основой сотрудничества с органами местного самоуправления.