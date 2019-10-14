Альфа-Банк и НЛМК осуществили первую внешнеторговую транзакцию с помощью блокчейн

СЕГОДНЯ 17:55 2019-10-14T17:55:13+03:00

Альфа-Банк вместе с Новолипецким металлургическим комбинатом (НЛМК) запустили пилотный проект оплаты трансграничных поставок, что было сделано в рамках международной сети торгового финансирования Marco Polo

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Запуск проекта прошел в сотрудничестве с Commerzbank, Германия, и Vesuvius GmbH, Германия. Следует подчеркнуть, что для Marco Polo это стало первым проектом по финансированию российско-германских импорт-экспортных операций.

Задачами нового проекта станут: построение сквозного процесса финансирования цепочки поставок на блокчейн-платформе и внедрение банковских инструментов в процесс поставок. Ожидается, что в будущем году Marco Polo откроет для субъектов сети перечень программных интерфейсов (API) для непосредственного взаимодействия с ERP-системами. Это предоставит возможность участникам международной торговли осуществлять платежи, формировать безотзывные платежные обязательства и выполнять дисконтирование дебиторской задолженности.

«Этот проект для клиентов очень ценен. Ведь международная торговля становится все более прозрачной и управляемой при помощи встроенных банковских инструментов оплаты, финансирования и дисконтирования», — пояснила глава управления торгового финансирования Альфа-Банка Дина Меркулова.

В настоящее время корпоративные процессы закупок и поставок идут с оформлением большого числа бумажной документации. При этом банковские инструменты пока еще не интегрированы в клиентские бизнес-процессы. Сеть Marco Polo, которая основывается на программной платформе R3 Corda, предоставляет клиентам Альфа-Банка большой выбор решений для международного торгового финансирования.

По словам директора казначейства НЛМК Анны Соколовой, участие в проекте связано с желанием оптимизировать процессы взаимодействия с партнерами с помощью технологии распределенного реестра.

«Мы ожидаем, что Marco Polo позволит обеспечить бесшовное взаимодействие нескольких сторон, вовлеченных во внешнеторговых операции (банков, поставщиков, страховых компаний) с гибким доступом сторон к мерам финансирования оборотных средств», — пояснила она.

«Наши корпоративные клиенты проявляют постоянный интерес к пилотированию платежных обязательств Marco Polo вместе с нами и банками нашей глобальной сети, такими как Альфа-Банк. Этот новый инструмент отвечает растущим потребностям наших клиентов в увеличении скорости транзакций и прозрачности , улучшенном управлении оборотным капиталом», — сказал руководитель Commerzbank по продуктам торгового финансирования Энно-Бургард Вайцель.

«Интегрированные решения для оборотного капитала, напрямую связанные с контрактом, выставленными счетами и отгрузочными документами, определенно приносят выгоду для всех сторон», — заявил координатор казначейства Vesuvius GmbH Кристиан Гревинг

Международная торговля — многосторонний процесс, в котором задействованы экспортеры, импортеры, поставщики логистических услуг, страховщики, таможни, банки и множество других организаций. Решения, основанные на распределенных реестрах, позволяют полностью отказаться от традиционной практики обмена разрозненными бумажными документами по почте, снизить накладные расходы и упростить бизнес-процессы.