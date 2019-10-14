В Ростовской области осудили владелицу батута, на котором сломал ногу ребенок

СЕГОДНЯ 17:56 2019-10-14T17:56:14+03:00

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В Ростовской области осудили предпринимательницу, у которой на аттракционе - владельцем которого она являлась, сломал ногу ребенок.

Инцидент произошел еще летом 2017 года. Как рассказали в областной прокуратуре, дело было в городе Морозовске - на территории военного городка.

- Оборудование не соответствовало требованиям безопасности, имелись повреждения целостности материала в области спуска, многочисленные порывы шнуровочных креплений, - пояснили в надзорном ведомстве. - Кроме того, мощность насоса была меньше установленной, из-за чего конструкция была недостаточно надута.

В итоге, все эти недостатки привели к тому, что школьник сломал ногу при скатывании с горки батута. Позже в отношении бизнес-вумен возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Женщину признали виновной. А суд назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы. Правда, наказание - условное.

ИСТОЧНИК KP.RU