Донские автоинспекторы просят водителей быть осторожнее утром 15 октября из-за сильного тумана

СЕГОДНЯ 07:27 2019-10-15T07:28:11+03:00

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Автоинспекция Ростовской области распространила официальное обращение к водителям. Учитывая, что утром 15 октября ожидается сильный туман, они просят всех быть осторожнее на дорогах.

- Водителям необходимо: увеличить дистанцию до двигающегося впереди транспортного средства, выбирать скорость движения, обеспечивающую постоянный контроль над дорожной обстановкой и не совершать маневров, не убедившись в их безопасности, - говорится в обращении автоинспекторов. - Необходимо строго соблюдать правила проезда переходов, особенно в темное время суток и на неосвещенных участках.

Пешеходов просят не забывать, что они должны убедиться в своей безопасности, и не выходить на дорогу в неустановленном месте и из-за припаркованного транспорта или сооружений, ограничивающих видимость. Во время перехода через проезжую часть лучше не отвлекаясь на разговоры по мобильному телефону, снять наушники и капюшон.

ИСТОЧНИК KP.RU