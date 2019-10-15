2019-10-15T07:28:11+03:00
Общество

Донские автоинспекторы просят водителей быть осторожнее утром 15 октября из-за сильного тумана

Автомобилистам рекомендуют держать дистанцию
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Автоинспекция Ростовской области распространила официальное обращение к водителямАвтоинспекция Ростовской области распространила официальное обращение к водителямФото: Областной УГИБДД
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Автоинспекция Ростовской области распространила официальное обращение к водителям. Учитывая, что утром 15 октября ожидается сильный туман, они просят всех быть осторожнее на дорогах.

- Водителям необходимо: увеличить дистанцию до двигающегося впереди транспортного средства, выбирать скорость движения, обеспечивающую постоянный контроль над дорожной обстановкой и не совершать маневров, не убедившись в их безопасности, - говорится в обращении автоинспекторов. - Необходимо строго соблюдать правила проезда переходов, особенно в темное время суток и на неосвещенных участках.

Пешеходов просят не забывать, что они должны убедиться в своей безопасности, и не выходить на дорогу в неустановленном месте и из-за припаркованного транспорта или сооружений, ограничивающих видимость. Во время перехода через проезжую часть лучше не отвлекаясь на разговоры по мобильному телефону, снять наушники и капюшон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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