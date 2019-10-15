Отключение света в Ростове-на-Дону 15 октября 2019: где и когда

СЕГОДНЯ 08:43 2019-10-15T08:43:22+03:00

Выясняем, где и когда 15 октября 2019 в Ростове-на-Дону отключат свет

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Отключение света в Ростове-на-Дону 15 октября 2019: дома и офисы в центре города обесточат. Как сообщают энергетики, в донской столице плановые отключения электричества запланированы до конца текущего дня.

Известно, что на этот раз с 09:00 до 17:00 не будут работать телевизоры и холодильники в домах ростовчан, расположенных на улице Ленина, 117, 117 /1, 119, 119/2, 121, 121/1, 121/2. А с 10:30 до 16:00 на улице Оганова, 11, 15, 17, 21, 23, 23/1.

Кроме того, с 09:00 до 16:00 останутся без любимых сериалов домохозяйки части Александровки - отключения запланированы на проспекте 40-летия Победы, 316, 316/2, 318/1, 318/2.

Плановые работы будут вестись и в центре города. С 09:00 до 16:00 не будут работать компьютеры и электроприборы на улице Красноармейская, 172-174 и проспекте Ворошиловский, 77. А с 10:00 до 12:00 - на улице Большой Садовой, 5-13 и в переулке Доломановский, 10-12.

ИСТОЧНИК KP.RU