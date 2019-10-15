Ростовские пограничники задержали четырех браконьеров с уловом на 2,5 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 09:17 2019-10-15T09:18:34+03:00

Теперь мужчинам грозит до пяти лет лишения свободы

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В Ростовской области задержали четырех браконьеров. Как рассказали в Пограничном Управлении ФСБ России по региону, инцидент произошел в 600 метрах от береговой линии Азовского моря, близ Чумбур-Косы.

Известно, что при задержании горе-рыбаки даже попытались скрыться, но тщетно. В общей сложности у них обнаружили больше километра сетей, а улов - в числе которого шемая, тарань, судак и пиленгас, потянул на 2,5 миллиона рублей.

Улов потянул на кругленькую сумму. Фото: ПУ ФСБ России по РО.

В ведомстве добавили, что в отношении злоумышленников возбудили сразу два административных дела за нарушение правил рыболовства и неповиновение законным требованиям военнослужащего в связи с исполнением им обязанностей по охране Государственной границы. Кроме того, решается вопрос о возбуждении еще и уголовного по статье «Незаконная добыча водных биоресурсов».

Известно, что максимальное наказание, предусмотренное законодательством, составляет до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU