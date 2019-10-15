В Каменске мужчина после драки лишился мобильника

СЕГОДНЯ 09:37 2019-10-15T09:37:09+03:00

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В полицию города Каменска обратился мужчина, который сообщил, что остался без дорогого мобильника. Он рассказал полицейским, что пил вместе с незнакомым мужчиной. В какой-то момент они поссорились с новым знакомым и стали драться.

Как рассказали в Главном правлении МВД России по Ростовской области, во время драки злоумышленник незаметно украл мобильный телефон, стоимостью семь тысяч рублей. По горячим следам злоумышленника удалось задержать. Им оказался 36-летний местный житель. В отношении него уже возбудили уголовное дело по статье «Кража».

В донском главке добавили, что решение суда он будет дожидаться под подпиской о невыезде. Не исключено, что ближайшие несколько лет злоумышленник может провести в местах не столь отдаленных.

А тем временем мобильный телефон уже изъяли и вернули законному владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU