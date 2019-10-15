В Ростовской области двое мужчин изнасиловали школьниц
В Чертково задержали двух мужчин, которых подозревают в изнасиловании. Согласно официальной версии регионального следкома, в ночь с 10 на 11 октября компания молодых людей, в том числе две школьницы (одна 2002 года, другая 2005) отдыхали в частном доме одного из подозреваемых.
- По версии следствия, мужчины, действуя группой лиц по предварительному сговору, используя беспомощное состояние несовершеннолетних девушек, находившихся в гостях, совершили их изнасилование, - рассказала Галина Гагалаева, старший помощник руководителя СУ СК России по РО.
По ходатайству следователя судом в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU