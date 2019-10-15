В Ростове-на-Дону будут соревноваться лучшие ЮИДовцы

СЕГОДНЯ 16:08 2019-10-15T16:08:59+03:00

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18 октября на базе Дворца культуры «Роствертол» пройдут конференция и финал областного конкурса «ЮИДовцы Дона - социальные волонтеры», в которых примут участие лучшие юные инспекторы со всей Ростовской области, а гостями станут ветераны ЮИДовского движения, донские автоинспекторы, представители заинтересованных министерств и ведомств, общественных и некоммерческих организаций.

Фото: «ЮИД ДОНА»

Организаторы сообщают, что акция проходит в рамках реализации проекта «Безопасные дороги - Донскому краю» при поддержке регионального Правительства, непосредственном участии Управления ГИБДД ГУ МВД России по РО, министерства общего и профессионального образования Ростовской области, Общественного совета при ГУ МВД России по РО по инициативе Ростовской региональной общественной детско-юношеской организации «ЮИД ДОНА».

Начало мероприятия в 11.00 по адресу: город Ростов-на-Дону, улица Ленина, 105/3.

Организаторы приглашают всех желающих и СМИ.