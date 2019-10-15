2019-10-15T17:38:18+03:00
Общество

В Ростовской области бухгалтер занижала себе зарплату, чтобы получать субсидию от государства

Деньги ей пришлось вернуть
Ольга ГОПАЛО
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Из бюджета в виде субсидий предприимчивая дама вернула более 20 тысяч рублей.Из бюджета в виде субсидий предприимчивая дама вернула более 20 тысяч рублей.Фото: Ольга КОСТИНА
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В Ростовской области состоялся суд над бухгалтером сельского Дома культуры. Женщину подозревали в мошенничестве. Как рассказали в прокуратуре Ростовской области, инцидент произошел в Октябрьском сельском районе. Оказалось, что женщина в течение нескольких лет получала денежные средства в форме субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, используя свое служебное положение.

- Для достижения своей цели она каждые полгода изготавливала и подавала в районную администрацию справки, в которых указывала недостоверные сведения о размере своей заработной платы, существенно занижая ее, - добавили в надзорном ведомстве. - За этот период из бюджета в виде субсидий она вернула более 20 тысяч рублей.

В итоге, женщину признали виновной, назначив ей наказание в виде двух лет лишения свободы. Правда, срок - условный. Незаконно полученные деньги она уже вернула.

ИСТОЧНИК KP.RU

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