2019-10-15T17:59:53+03:00
Общество

Ираида, Муза и Домна: В Ростовской области вековой юбилей отметят 40 жителей

Самой почтенной из них уже исполнилось 109 лет
Ольга ГОПАЛО
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Самыми популярными именами у донских женщин старше 100 лет являются - Мария, Матрена и Анна.Самыми популярными именами у донских женщин старше 100 лет являются - Мария, Матрена и Анна.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Ростовской области выяснили, сколько долгожителей отметят в этом году вековой юбилей. Оказалось, что таких на донской земле насчитывается 40 человек. При этом в возрасте старше ста лет на Дону живут 107 женщин и 23 мужчины.

Самой почтенной из них 109 лет, она жительница Ростова-на-Дону. А вот самый зрелый мужчина - он из Константиновского района, отметил уже 105-летие.

К слову, самыми популярными именами у донских женщин старше 100 лет являются - Мария, Матрена и Анна, у вот у мужчин - Иван, Григорий, Александр. Также встречаются имена – Ираида, Муза и Домна.

Как сообщили в Пенсионном фонде региона, всем пенсионерам, достигшим возраста 80 лет, производится увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости в два раза - на 5 334 рублей в 2019 году. При этом перерасчет производится автоматически, обращаться в территориальные органы не нужно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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