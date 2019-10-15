2019-10-15T18:18:06+03:00
Общество

В Ростовской области растет число заболевших ОРВИ

Вирусы гриппа пока обнаружены не были
Ольга ГОПАЛО
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Вирусы гриппа пока обнаружены не были.Вирусы гриппа пока обнаружены не были.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В Ростовской области за неделю выросло число заболевших гриппом и ОРВИ. Об этом сообщили в региональном Управлении Роспотребнаддзора.

Так, по данным ведомства, к врачам обратились свыше 11,8 тысячи человек с жалобами на высокую температуру, кашель, насморк и боль в горле. Причем, чуть больше 3,2 тысячи пациентов из города Ростова-на-Дону.

Известно, что вирусы гриппа лабораторно обнаружены не были. При этом число госпитализированных в больницы выросло.

В ведомстве напоминают, что лучший способ защититься от последствий гриппа - это сделать прививку, причем чем раньше, тем лучше. Уже, по последним данным, привиты 33,6 процента населения Дона, в том числе дети и беременные женщины. В Управлении советуют в случае подозрений на заболевание не заниматься самолечением, а обращаться к докторам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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