2019-10-15T19:01:28+03:00
Происшествия

В Ростовской области «четырнадцатая» насмерть сбила пожилого велосипедиста

ЧП произошло по дороге из Ростова-на-Дону в Батайск
Ольга ГОПАЛО
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Приехавшим на место медикам оставалось констатировать лишь смерть пожилого велосипедиста.Приехавшим на место медикам оставалось констатировать лишь смерть пожилого велосипедиста.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Во вторник, 15 октября, в Ростовской области произошло дорожное происшествие, в котором погиб человек. Как рассказали в главном Управлении МВД России по региону, авария случилась днем - около 14:10 на восьмом километре автодороги «Западный обход». В ведомстве добавили, что оба участника аварии ехали из города Ростова-на-Дону в Батайск.

В итоге водитель, сидевший за рулем «четырнадцатой», наехал на велосипедиста. Травмы, которые получил пожилой мужчина - на вид ему около 60 лет, оказались несовместимыми с жизнью. Приехавшим на место медикам скорой помощи оставалось констатировать лишь смерть пенсионера: от полученных травм он скончался на месте дорожно-транспортного происшествия.

В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов по факту аварии проводится поверка, по результатам которой станут известны все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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