2019-10-15T19:28:10+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону специалисты расскажут о компенсациях за детские путевки

Звонить надо 16 октября по телефону горячей линии
Ольга ГОПАЛО
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Родителям расскажут, как можно сэкономить на путевке в детский лагерь.Родителям расскажут, как можно сэкономить на путевке в детский лагерь.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В среду, 16 октября, в Ростове-на-Дону пройдет горячая линия, которая будет посвящена компенсациям за детские путевки. Известно, что ее проведут специалисты регионального министерства труда и социального развития. Они будут дежурить у телефона с 14:00 до 16:00.

Так, позвонив по номеру телефона, указанному ниже, можно будет узнать - каков размер компенсаций в каждом конкретном случае, какие документы нужны, чтобы ее получить, где она оформляется и каким образом выдается. Речь идет о детском отдыхе не только в летних лагерях, но и в круглогодичных санаториях.

В ведомстве добавили, что компенсация за самостоятельно купленную путевку производится в размере не более средней ее стоимости, рассчитанной Региональной службой по тарифам области.

В частности, средняя цена детской путевки в нынешнем году составляет 709,21 рубля на одного ребенка в сутки для загородных лагерей, 921,75 рублей - для санаторных. В лагерях же с дневным пребыванием на базе школ набора продуктов питания на одного ребенка в день оценивается в 165,22 рубля.

АЛЛО!

Телефон «горячей линии»: 8 (863) 234-00–99.

ИСТОЧНИК KP.RU

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