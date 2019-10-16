2019-10-16T09:43:55+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону ограничат движение транспорта в ЗЖМ

Автомобилистам придется продумывать альтернативный маршрут
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Ограничения помогут повысить безопасность движенияОграничения помогут повысить безопасность движенияФото: Алина НИЗАМОВА
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В донской столице ограничат движение транспорта в Западном жилом массиве. Изменения начнут действовать с 9 ноября. Как сообщает департамент автодорог и дорожного движения города, с начала нового месяца запретят въезд на переулок Строительный со стороны улицы Кузнечной.

- Ограничения должны повысить безопасность движения на участке, - отметили в ведомстве.

Также, в ноябре во время празднования Дня полиции перекроют Театральную площадь. Автомобилисты не смогут проехать на проспекте Театральном 6 ноября с 20 до 24 часов и 8 ноября с 5 до 13 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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