Виктория Лопырева призналась в любви Николаю Баскову
Молодая мама и обладательница титула «Мисс Россия» Виктория Лопырева взбудоражила поклонников неожиданным фото с экс-женихом Николаем Басковым. Ранее модель собиралась выйти замуж за певца, который преподнес ей в подарок шикарное кольцо с бриллиантом.
Свадьбу Викторию Лопыревой и Николая Баскова сначала отложили из-за ЧМ-2018, а потом и вовсе отменили. Вскоре стало известно о романе красавицы-блондинки с бизнесменом Игорем Булатовым, который тогда находился в браке с Татой Карапетян. Ростовская модель родила предпринимателю сына.
Снимок с бывшим женихом заставил подписчиков задуматься о том, все ли так хорошо в паре бизнесмена и модели.
- Бывают люди, излучающие свет! Ты, Коля, именно такой! С Тобой все легче, веселее и ярче! Много лет мы есть друг у друга и будем всегда? Будь счастлив! Помнишь, как у Гёте: в пути мой светоч - внутренний мой свет! Люблю! С Днём Рождения, - поздравила Виктория Лопырева экс-жениха.
Многие люди поинтересовались как к подобным признаниям относится Игорь Булатов, ведь ему может быть неприятно то, что его любимая признается в своих чувствах к другому. Модель ответила, что ее избранник в хороших отношениях с Николаем Басковым, поэтому переживать не о чем.
Кстати, совсем недавно Виктория Лопырева призналась, что снова находится в статусе невесты. На проведение бракосочетания у нее не хватает времени. На вопросы о свадьбе с Игорем Булатовым модель отвечает расплывчато: «Посмотрим. Для нас это не главное».
ИСТОЧНИК KP.RU