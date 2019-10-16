2019-10-16T10:43:24+03:00
Общество

Виктория Лопырева призналась в любви Николаю Баскову

Но собирается замуж за другого
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Модель собиралась выйти замуж за Николая Баскова. Фото: Instagram Виктории ЛопыревойМодель собиралась выйти замуж за Николая Баскова. Фото: Instagram Виктории Лопыревой
Изменить размер текста:

Молодая мама и обладательница титула «Мисс Россия» Виктория Лопырева взбудоражила поклонников неожиданным фото с экс-женихом Николаем Басковым. Ранее модель собиралась выйти замуж за певца, который преподнес ей в подарок шикарное кольцо с бриллиантом.

lopyrevavikalopyrevavika
Cannes this year: yes or now? Why?
64198 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Свадьбу Викторию Лопыревой и Николая Баскова сначала отложили из-за ЧМ-2018, а потом и вовсе отменили. Вскоре стало известно о романе красавицы-блондинки с бизнесменом Игорем Булатовым, который тогда находился в браке с Татой Карапетян. Ростовская модель родила предпринимателю сына.

lopyrevavikalopyrevavika
Женщины, девушки, девочки... мамыыыы..... чем прикармливаете своих детей? Посоветуйте фирмы баночного питания на случай, если готовить, вдруг, лень И, да, мы выяснили, что кабачок Марку Лео не очень нравится)) V p.s. Кстати, приобрела офигенную машину для приготовления детского пюре, расскажу как-нибудь
52406 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Снимок с бывшим женихом заставил подписчиков задуматься о том, все ли так хорошо в паре бизнесмена и модели.

lopyrevavikalopyrevavika
Виктория Лопырева призналась Николаю Баскову в своих чувствах и поздравила с Днем рождения
27504 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Бывают люди, излучающие свет! Ты, Коля, именно такой! С Тобой все легче, веселее и ярче! Много лет мы есть друг у друга и будем всегда? Будь счастлив! Помнишь, как у Гёте: в пути мой светоч - внутренний мой свет! Люблю! С Днём Рождения, - поздравила Виктория Лопырева экс-жениха.

lopyrevavikalopyrevavika
We were everywhere... but finally we found the best place to spend time together White powdery sand, turquoise warm water and views of the secluded cove framed by stunning mountain ranges behind...its real paradise on the earth! And special thank you for the warmest hospitality of all team @dmarisbay V #vacation
35850 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Многие люди поинтересовались как к подобным признаниям относится Игорь Булатов, ведь ему может быть неприятно то, что его любимая признается в своих чувствах к другому. Модель ответила, что ее избранник в хороших отношениях с Николаем Басковым, поэтому переживать не о чем.

lopyrevavikalopyrevavika
Bulatov feat. Lopyreva - the song of our life: be happy our baby Mark Leo! #MarkLeo #6month
46326 отметок «Нравится»None комментариевInstagram
lopyrevavikalopyrevavika
Our short trip into ancient Istanbul - the city full of adventures. It tells tales of the place that takes a glimpse behind the mysterious curtain of modern Istanbul , relating amazing stories from the Byzantine and Ottoman periods in a flowing language. #eidmubarak
57269 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Кстати, совсем недавно Виктория Лопырева призналась, что снова находится в статусе невесты. На проведение бракосочетания у нее не хватает времени. На вопросы о свадьбе с Игорем Булатовым модель отвечает расплывчато: «Посмотрим. Для нас это не главное».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Лидеры России»: стартует новый цикл конкурса
В Ростове-на-Дону ограничат движение транспорта в ЗЖМ
В Ростове-на-Дону специалисты расскажут о компенсациях за детские путевки
В Ростовской области «четырнадцатая» насмерть сбила пожилого велосипедиста
В Ростовской области растет число заболевших ОРВИ
Ираида, Муза и Домна: В Ростовской области вековой юбилей отметят 40 жителей
В Ростовской области бухгалтер занижала себе зарплату, чтобы получать субсидию от государства
В Ростове-на-Дону будут соревноваться лучшие ЮИДовцы
В Ростовской области двое мужчин изнасиловали школьниц
В Каменске мужчина после драки лишился мобильника
Ростовские пограничники задержали четырех браконьеров с уловом на 2,5 миллиона рублей
Отключение света в Ростове-на-Дону 15 октября 2019: где и когда
Донские автоинспекторы просят водителей быть осторожнее утром 15 октября из-за сильного тумана
В Ростовской области осудили владелицу батута, на котором сломал ногу ребенок
Альфа-Банк и НЛМК осуществили первую внешнеторговую транзакцию с помощью блокчейн
Ростовская АЭС признана лидером в вопросах решения социальных проблем
В Ростове-на-Дону задержали воришку, на счету которого 13 краж
«Стройнеть от силы мысли»: «Мисс Интерконтиненталь рассказала, как собирается сбросить лишнее
«Зачем столько фотошопа?»: поклонники «Мисс Россия» Татьяны Котовой призвали ее к естественности