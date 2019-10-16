Виктория Лопырева призналась в любви Николаю Баскову

СЕГОДНЯ 10:29 2019-10-16T10:43:24+03:00

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Молодая мама и обладательница титула «Мисс Россия» Виктория Лопырева взбудоражила поклонников неожиданным фото с экс-женихом Николаем Басковым. Ранее модель собиралась выйти замуж за певца, который преподнес ей в подарок шикарное кольцо с бриллиантом.

lopyrevavika Cannes this year: yes or now? Why?

Свадьбу Викторию Лопыревой и Николая Баскова сначала отложили из-за ЧМ-2018, а потом и вовсе отменили. Вскоре стало известно о романе красавицы-блондинки с бизнесменом Игорем Булатовым, который тогда находился в браке с Татой Карапетян. Ростовская модель родила предпринимателю сына.

lopyrevavika Женщины, девушки, девочки... мамыыыы..... чем прикармливаете своих детей? Посоветуйте фирмы баночного питания на случай, если готовить, вдруг, лень И, да, мы выяснили, что кабачок Марку Лео не очень нравится)) V p.s. Кстати, приобрела офигенную машину для приготовления детского пюре, расскажу как-нибудь

Снимок с бывшим женихом заставил подписчиков задуматься о том, все ли так хорошо в паре бизнесмена и модели.

lopyrevavika Виктория Лопырева призналась Николаю Баскову в своих чувствах и поздравила с Днем рождения

- Бывают люди, излучающие свет! Ты, Коля, именно такой! С Тобой все легче, веселее и ярче! Много лет мы есть друг у друга и будем всегда? Будь счастлив! Помнишь, как у Гёте: в пути мой светоч - внутренний мой свет! Люблю! С Днём Рождения, - поздравила Виктория Лопырева экс-жениха.

lopyrevavika We were everywhere... but finally we found the best place to spend time together White powdery sand, turquoise warm water and views of the secluded cove framed by stunning mountain ranges behind...its real paradise on the earth! And special thank you for the warmest hospitality of all team @dmarisbay V #vacation

Многие люди поинтересовались как к подобным признаниям относится Игорь Булатов, ведь ему может быть неприятно то, что его любимая признается в своих чувствах к другому. Модель ответила, что ее избранник в хороших отношениях с Николаем Басковым, поэтому переживать не о чем.

lopyrevavika Bulatov feat. Lopyreva - the song of our life: be happy our baby Mark Leo! #MarkLeo #6month

lopyrevavika Our short trip into ancient Istanbul - the city full of adventures. It tells tales of the place that takes a glimpse behind the mysterious curtain of modern Istanbul , relating amazing stories from the Byzantine and Ottoman periods in a flowing language. #eidmubarak

Кстати, совсем недавно Виктория Лопырева призналась, что снова находится в статусе невесты. На проведение бракосочетания у нее не хватает времени. На вопросы о свадьбе с Игорем Булатовым модель отвечает расплывчато: «Посмотрим. Для нас это не главное».

ИСТОЧНИК KP.RU