2019-10-16T10:30:02+03:00
Общество

«Лидеры России»: стартует новый цикл конкурса

Участники проекта смогут сформировать и современную систему лидерства научно-технического прорыва
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ЮФУФото: ЮФУ
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Проект «Лидеры России» уже заслужил популярность среди активной молодежи. И вот стартовал новый цикл конкурса, в котором могут принять участие все желающие. Известно, что одним из специальных треков станет трек «Наука». Он реализуется совместно АНО «Россия - страна возможностей» и Координационным советом по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте РФ по науке и образованию при поддержке Минобрнауки России.

- Конкурс «Лидеры России» - это масштабная программа создания социальных лифтов и не имеющая аналогов возможность максимально реализовать себя в той сфере, которая наиболее близка каждому, - уверена врио ректора ЮФУ Инны Шевченко. - Трек «Наука» позволяет формировать современную систему лидерства научно-технического прорыва - тех управленцев, которые во многом будут реализовывать важнейшую для нашего государства задачу формирования лабораторий мирового уровня, создания новых высокотехнологичных решений и продуктов, которые позволят кратно повысить долю России на целевых инновационных рынках, увеличить конкурентоспособность всей системы высшего образования страны.

А еще у участников будет уникальная возможность поработать с ключевыми наставниками, что позволит напрямую перенять уникальный личный опыт сильнейших управленцев в области науки в РФ.

Кроме того, победители конкурса «Лидеры России» получат шанс пройти стажировки и занять управленческие должности в ведущих российских вузах и научных организациях, Министерстве науки и высшего образования РФ и профильных региональных министерствах, должности руководителей НОЦ, научных и образовательных проектов, войти в состав Координационного совета и т.д.

ВАЖНО!

Для участия в Конкурсе необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://лк.лидерыроссии.рф/регистрация. До 27 октября 23:59 в личный кабинет необходимо загрузить видеоинтервью и описать свой опыт.

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@TrueKPRU
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