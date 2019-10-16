2019-10-16T13:52:11+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону тысячи горожан остались без воды из-за коммунальной аварии

Вода будет отключена до вечера
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Водоснабжение будет восстановлено до 22:00 вечера 16 октябряВодоснабжение будет восстановлено до 22:00 вечера 16 октябряФото: Архив "КП"
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В среду, 16 октября, в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону на Северном водоводе произошла коммунальная авария. Как сообщили в администрации города, на месте работают четыре бригады «Ростовводоканала», а также 10 спецмашин.

Водоснабжение отключено в границах: улицы Вятская — переулка Днепровского — проспекта 50 лет РСМ — улицы Дополнительная — СНТ «РСМ Товарищ» — микрорайонов Темерник и Суворовский — садовых товариществ «Импульс» — «Энергия» — «Труд» — «Восход» — «Геолог» — «Вираж» — «Спутник» — «Братство» — «Лесополоса» — «Маяк» — «Маяк-СКВО» — «Вила Виктория» — «Луч» — «Старт» — «Строитель-СКВО» — «Факел СКВО» — «Изумруд» — улицы Орбитальной, 8 — посёлка Ленинаван — переулка 1-й Машиностроительный — микрорайона Левенцовкий — посёлков Каратаево и Кумженский.

Ожидается, что водоснабжение будет восстановлено до 22:00 вечера 16 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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