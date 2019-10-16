В Ростове-на-Дону запретят остановку транспорта на Береговой

СЕГОДНЯ 14:36 2019-10-16T14:36:47+03:00

Ограничение будет действовать в створе с переулком Соборный. Фото: Яндекс.Карты

Ограничение будет действовать в створе с переулком Соборный

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В донской столице в пятницу, 18 октября, запретят остановку транспорта по улице Береговой, сообщили в городском департаменте автодорог.

Изменения вызваны строительством здания на Береговой, 12. Ограничение будет действовать только в створе с переулком Соборный.

Строительные работы на Пушкинской, 120а также привели к ограничению движения транспорта с 18 октября по 4 декабря. Трудности с проездом транспорта возникнут только на участке от Соколова до Чехова.

Известно, что с 18 октября по 15 ноября будет частично ограничено движение транспорта по правой полосе в южном направлении на Малиновского в створе с домом № 7а.

Днем позже - в субботу, 19 октября, во время проведения сельскохозяйственной ярмарки на Кировском запретят движение по Кировскому на участке от Малюгиной до Красноармейской с 7:00 до 14:00 дня. После этого времени привычное движение автомобилей по участку будет восстановлено.

ИСТОЧНИК KP.RU