Спасатели потушили пожар во дворе ростовского магазина на Гагарина
Огонь тушили восемь специалистов
Пожарные потушили огонь почти за 40 минут. Фото: читатель"Комсомольской правды-Ростов"
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В среду, 16 октября, в донской столице сотрудники регионального ГУ МЧС потушили пожар во дворе магазина. ЧП произошло на Гагринской, 6.
- Сообщение от очевидцев поступило на пульт дежурного в 11:10. В 11:17 спасатели смогли остановить распространение огня, в 11:49 пожар был ликвидирован, - отметили в ведомстве.
В ликвидации пожара во дворе магазина участвовали восемь пожарных и две единицы техники. Никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU