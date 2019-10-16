Спасатели потушили пожар во дворе ростовского магазина на Гагарина

СЕГОДНЯ 15:01 2019-10-16T15:15:23+03:00

Пожарные потушили огонь почти за 40 минут. Фото: читатель"Комсомольской правды-Ростов"

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В среду, 16 октября, в донской столице сотрудники регионального ГУ МЧС потушили пожар во дворе магазина. ЧП произошло на Гагринской, 6.

- Сообщение от очевидцев поступило на пульт дежурного в 11:10. В 11:17 спасатели смогли остановить распространение огня, в 11:49 пожар был ликвидирован, - отметили в ведомстве.

В ликвидации пожара во дворе магазина участвовали восемь пожарных и две единицы техники. Никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU