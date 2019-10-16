«Ростелеком» и НАГ запустили образовательную программу для специалистов телеком-отрасли

СЕГОДНЯ 16:07 2019-10-16T16:07:08+03:00

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«Ростелеком» и российский разработчик оборудования и технических решений компания НАГ запустили в Ростовской области совместную образовательную программу «Школу НАГ» для специалистов телеком-отрасли. Обучение будет проводиться в офисах национального оператора связи, а оборудование для практических занятий предоставит партнер. Программа разработана организаторами совместно, в качестве лекторов в ней примут участие ведущие технические специалисты компаний и сторонние эксперты.

Ростов-на-Дону для школы станет пилотным. По мере развития проект охватит ряд крупных городов ЮФО и СКФО. На начальном этапе программы обучение будет проводиться бесплатно. Первый круг тем затронет основные задачи, стоящие перед телеком-операторами: строительство и эксплуатация оптических сетей, администрирование сети доступа на базе оборудования BDCOM, проектирование PON-сетей в коттеджных поселках и многоквартирных домах и другие.

«Мы как инфраструктурный оператор не только конкурируем с другими операторами связи, но и рассматриваем их в качестве партнеров. Наша основная цель – улучшить качество телеком-услуг на юге России. Уверен в эффективности такого формата взаимодействия с коллегами», – отметил Сергей Мордасов, директор Ростовского филиала ПАО «Ростелеком».

Организаторы школы отмечают, что ее главными преимуществами станут возможность обучаться без отрыва от основной работы, непрерывное повышение квалификации и практика на современном оборудовании.

«Мы накопили существенную экспертизу на опыте конференций КРОС и "Академии НАГ", наших главных ежегодных мероприятий. Отсюда пришла идея делиться знаниями с техническими сотрудниками локальных провайдеров. Мы с “Ростелекомом” поможем им повысить квалификацию в работе с измерительными инструментами, в сварке оптоволокна и других монтажных и ремонтных работах», - пояснил Александр Ча, руководитель отдела продаж компании НАГ в Ростове-на-Дону.

Записаться на программу обучения можно уже сейчас на сайте школы. Для этого необходимо пройти регистрацию и выбрать интересующую тему. Программа будет постоянно дорабатываться и обновляться, чтобы соответствовать техническим трендам и потребностям компаний-операторов. Занятия будут проходить с периодичностью несколько раз в квартал для соблюдения баланса между основными обязанностями и повышением мастерства слушателей.