Пять пассажиров маршрутки доставлены в больницу после аварии в Новочеркасске

СЕГОДНЯ 17:25 2019-10-16T17:25:23+03:00

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В среду, 16 октября, в городе Новочеркасске пять человек попали в больницу после аварии с маршруткой. ДТП произошло около 16 часов на улице Котовского.

По предварительной информации, 35-летний мужчина за рулем иномарки «Опель» не уступил дорогу и врезался в маршрутку №335 сообщением «Азовский рынок-Казачьи лагеря», за рулем которой находился 47-летний мужчина.

- В результате ДТП получили травмы и были доставлены в больницу водитель и 4 пассажира общественного транспорта, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. -

Сейчас по факту происшествия проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU