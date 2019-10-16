Пять пассажиров маршрутки доставлены в больницу после аварии в Новочеркасске
В среду, 16 октября, в городе Новочеркасске пять человек попали в больницу после аварии с маршруткой. ДТП произошло около 16 часов на улице Котовского.
По предварительной информации, 35-летний мужчина за рулем иномарки «Опель» не уступил дорогу и врезался в маршрутку №335 сообщением «Азовский рынок-Казачьи лагеря», за рулем которой находился 47-летний мужчина.
- В результате ДТП получили травмы и были доставлены в больницу водитель и 4 пассажира общественного транспорта, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. -
Сейчас по факту происшествия проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU