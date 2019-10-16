Анастасию Костенко назвали злой мачехой из-за дочери Дмитрия Тарасова от первого брака
Известная уроженка Ростовской области Анастасия Костенко постоянно находится в центре внимания. Модель ждет второго ребенка от футболиста Дмитрия Тарасова.
Семейное счастье молодых супругов разрушают люди, которые все время ищут недостатки и проблемы в жизни семьи. Критике подвергается внешний вид модели, ее кулинарные навыки, умение вести себя в обществе и даже отношение к собственному ребенку. А теперь беременной красавице досталось за то, что она якобы препятствует общению мужа с его дочерью от первого брака. Подписчики посчитали, что модель добилась того, что ее супруг, похоже, все реже общается с дочерью Ангелиной.
Поводом таким заключениям стало то, что девочка почти не появляется в Instagram знаменитого отца и его новой супруги, а также заявление Анастасии о том, что Дмитрий впервые по-настоящему почувствовал себя папой, лишь взяв на руки их общего ребенка. Подписчики напомнили о том, что Тарасову довелось стать отцом задолго до знакомства с ней. На что супруга футболиста ответила, что люди просто не могут прочувствовать этот тонкий момент, поэтому не понимают о чем идет речь.
- Как злобная мачеха нынешняя жена Тарасова. Пусть бы Ангелина с папой общалась хоть иногда, - написал один из пользователей в комментариях в Instagram.
Стоит отметить, что Анастасия Костенко к критике относится негативно. Комментарии с мнением, которое не совпадает с ее собственным, модель, судя по всему, удаляет. Это доказывает то, что после развода с Ольгой Бузовой, девушку атаковали поклонники певицы. А теперь от негативных отзывов в профиле нынешней супруги Тарасова не осталось и следа.
ИСТОЧНИК KP.RU