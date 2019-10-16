Анастасию Костенко назвали злой мачехой из-за дочери Дмитрия Тарасова от первого брака

СЕГОДНЯ 18:43 2019-10-16T18:47:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Известная уроженка Ростовской области Анастасия Костенко постоянно находится в центре внимания. Модель ждет второго ребенка от футболиста Дмитрия Тарасова.

kostenko.94 Моя крепость и опора Как сказал Священник Павел Гумеров: Cупруги должны стать солнышками друг для друга. Создавать солнечное радостное настроение в семье, дарить другому улыбки, нежность, утешать и поддерживать. И, конечно, не забывать БЛАГОДАРИТЬ любимых за всё, что они для нас делают. Поэтому спасибо, любимый, за то, что ты у нас солнышко Спасибо за все, что ты делаешь и всегда даришь чувство любви и крылья за моей спиной! С тобой я чувствую себя защищённой и любимой P.S. Не стесняйтесь никогда и нигде благодарить близких и любимых. Благо Дарить @tarasov23

Семейное счастье молодых супругов разрушают люди, которые все время ищут недостатки и проблемы в жизни семьи. Критике подвергается внешний вид модели, ее кулинарные навыки, умение вести себя в обществе и даже отношение к собственному ребенку. А теперь беременной красавице досталось за то, что она якобы препятствует общению мужа с его дочерью от первого брака. Подписчики посчитали, что модель добилась того, что ее супруг, похоже, все реже общается с дочерью Ангелиной.

kostenko.94 Мне не верится, что зимой наша семья увеличится на 1 человечка Даже представить сложно себя гуляющую с двумя детками . И вообще, как так-то? Почему так быстро приблизился экватор? P.S. Рассеянность и забывчивость снова со мной. Как говорит моя мама, я вновь рыбка Дори Это очень мило, если не учитывать тот факт, что для учебы не совсем кстати Но пока справляюсь.

Поводом таким заключениям стало то, что девочка почти не появляется в Instagram знаменитого отца и его новой супруги, а также заявление Анастасии о том, что Дмитрий впервые по-настоящему почувствовал себя папой, лишь взяв на руки их общего ребенка. Подписчики напомнили о том, что Тарасову довелось стать отцом задолго до знакомства с ней. На что супруга футболиста ответила, что люди просто не могут прочувствовать этот тонкий момент, поэтому не понимают о чем идет речь.

taras2686 Обычное утро делового человека . Судя по обеспокоенному выражению лица, с ценами на нефть что-то не так . P.S. Не жалеет себя Ангелина Дмитриевна... Всё о стране думает !

- Как злобная мачеха нынешняя жена Тарасова. Пусть бы Ангелина с папой общалась хоть иногда, - написал один из пользователей в комментариях в Instagram.

Стоит отметить, что Анастасия Костенко к критике относится негативно. Комментарии с мнением, которое не совпадает с ее собственным, модель, судя по всему, удаляет. Это доказывает то, что после развода с Ольгой Бузовой, девушку атаковали поклонники певицы. А теперь от негативных отзывов в профиле нынешней супруги Тарасова не осталось и следа.

kostenko.94 Теперь понятно, что ямочки - наше семейное А ещё, сегодня у нас небольшой праздник - прорезался 13й зуб, первый клык у Милаши Другие, как говорится, on the way ( мой уровень английского , но все поправимо, стыдно не желать получать знания) Господи, спасибо, что все проходит бессимптомно P.S. Жду свою любимую @viktoria_ruf, которая проведёт со мной несколько часочков перед долгожданным отдыхом

ИСТОЧНИК KP.RU