На входе в Альфа-банк интеллектуальная система будет распознавать клиентов

СЕГОДНЯ 13:56 2019-10-17T13:56:23+03:00

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Альфа-банк заявил о начале переоборудования своих отделений. Интеллектуальные устройства, которые установят на входе, позволят с помощью биометрии распознавать клиентов.

- Банк ведет работу над прототипом отделения будущего - phygital-офиса, - пояснил главный управляющий директор банка Владимир Верхошинский. - Это совершенно новый кейс для отечественного рынка. Например, когда клиент заходит в офис банка, система при помощи ряда технологий (геопозиционирования смартфона и лицевой биометрии) сразу узнает, кто именно пришел и за какой услугой.

Предполагается, что концепция будет тестироваться до середины следующего года, затем успешный вариант реализуют во всех отделениях (сейчас в сети 420 офисов). В Альфа-Банке называют срок - до конца 2024 года. Стоимость реализации концепции сравнивают с бюджетом ремонта и содержания отделений. Они, к слову, в прошлом году составили 1,4 млрд рублей.

- Фактически банк работает над прототипом отделения будущего, - говорит Владимир Верхошинский. - Самое дорогостоящее - технологии. На один только фронт-CRM, способный узнать клиента и предложить ему подходящие услуги, Альфа-банк тратит несколько миллионов долларов США в год.

Стоит отметить, что в крупнейшем банке России считают необходимым объединение онлайн и офлайн. На данный момент 75% клиентов Альфа Банка регулярно используют цифровые каналы, но все-таки не особо доверяют роботам, предпочитая «живое» общение. Потому-то банк выступает за сохранение своих офисов.

Объективности ради стоит отметить, что так считают не все. К примеру, Олег Тиньков (Тинькофф Банка) намерен и дальше сокращать отделения, заменяя человека искусственным интеллектом. О чем он заявил на форуме «Финополис». На эту тему председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен даже поспорил с Олегом Тиньковым.

- Мы сказали, что отделений быть не должно, 13 лет назад. Мы считаем, что эта модель правильна, это модель будущего. Мы видим, что сейчас Райффайзенбанк массово закрывает. В Сбербанке это только начинается, - цитирует РБК Тинькова.

- Человеческая природа не меняется, и людям наряду с компьютером и телефоном нужно живое общение, - считает Петр Авен.

Напомним, ранее Альфа-банк объявил о переводе 20% отделений на обслуживание клиентов бумажных документов, для идентификации посетителей планируют использовать Face ID или Touch ID на смартфоне.