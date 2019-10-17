2019-10-17T15:11:11+03:00
Общество

Ростовчанин представит Россию на чемпионате мира по приготовлению кофе Espresso Italiano Champion

Состязание баристов пройдут в рамках престижной международной выставки HostMilano
Ольга КУПОРОВА
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фото из личного архива Антона Загорулькофото из личного архива Антона Загорулько
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Ростовчанин претендует на победу в чемпионате мира по приготовлению кофе. И шансы у Антона Загорулько весьма велики. Бар-менеджер одной из известных сетей ресторанов в Ростове-на-Дону в мае нынешнего года стал лучшим во время отборочного этапа чемпионата мира. Антон быстрее и вкуснее всех за 11 минут приготовил четыре эспрессо и четыре капучино. Судьи, а это были представители Международного института дегустаторов кофе, вслепую оценивали качество напитков, отдав предпочтение тем, которые приготовил именно ростовчанин.

Мировой финал пройдет в Милане уже 18 октября в рамках международной выставки HostMilano. Антон будет бороться за звание чемпиона мира и «Лучший бариста» с не менее сильными соперниками из Японии, Кореи, Англии, Тайланда, Германии, Италии, Болгарии и Китая.

Вся страна поддерживает Антона и верит в его победу!

Стоит отметить, что выставка HostMilano считается одной из самых престижных. Здесь демонстрируются все необходимое для успешной работы заведений: от сырьевых материалов до полуфабрикатов, от машин до оборудования, от предметов обстановки до столовых принадлежностей. Зачастую именно на ней задаются будущие тренды. В этот раз выставка будет длиться три дня - с 18 по 22 октября, уже известно, что она будет дополнена беспрецедентной программой мероприятий, в ходе которых специалисты и ведущие деятели отрасли поделятся своим опытом работы и специальными «ноу-хау», состоится чемпионат мира баристов, кулинарные шоу, конкурсы и конференции.

НАША СПРАВКА

Espresso Italiano Champion - чемпионат бариста Итальянского национального института эспрессо (Inei).

HostMilano - ведущая международная выставка сферы общественного питания и гостиничного бизнеса.

Она является важным ориентиром для профессионалов по приему посетителей и привилегированным местом для качественного ведения бизнеса.

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