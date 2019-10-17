2019-10-17T16:39:49+03:00
Общество

Отец незаконно пытался вывезти дочь-школьницу в Украину

Однако ростовским пограничникам его удалось задержать в то время, когда он пытался пресечь границу
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Семейная драма развернулась на одном из автомобильных пунктов пропуска через российско-украинскую границу.Семейная драма развернулась на одном из автомобильных пунктов пропуска через российско-украинскую границу.Фото: Николай КРИВИЧ
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Семейная драма развернулась на одном из автомобильных пунктов пропуска через российско-украинскую границу. Об этом рассказали в Пограничном Управлении ФСБ России по Ростовской области.

Предыстория такова - накануне, 16 октября, к полицейским города Курска обратилась мать восьмиклассницы. Обеспокоенная женщина написала заявление о том, что дочь не вернулась домой из школы. Телефон девочки молчал.

Стражи порядка почти сразу же выяснили, что девочку-подростка мог забрать бывший супруг женщины, который является гражданин Украины. Якобы экс-супруги никак не могли поделить двоих детей. И тогда, люди в форме предположили, что отец может попытаться вывезти пропавшего ребенка из страны. Тогда ориентировки были преданы на все посты.

В пограничном Управлении региона добавили, что если бы ориентировка пришла на пять минут позже, то беглеца бы не смогли задержать. Однако этого не произошло.

Около трех часов ночи рейсовый автобус привез отца с девочкой на многосторонний автомобильный пункт пропуска Матвеев-Курган. Бдительность пограничников не подвела: пассажиры были задержаны. Теперь за ребенком должны приехать курские полицейские, чтобы передать девочку матери.

ИСТОЧНИК KP.RU

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