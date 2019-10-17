2019-10-17T17:04:09+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону семейная пара задержала грабителя с пистолетом

Незнакомец пытался ограбить их квартиру
Ольга ГОПАЛО
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Когда наряд прибыл на место, налетчик искал в доме ценности.Когда наряд прибыл на место, налетчик искал в доме ценности.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В полицию Ростова-на-Дону обратилась женщина, которая рассказала, что стала жертвой преступления. Инцидент произошел в Советском районе города. По ее словам, неизвестный ворвался к ней в квартиру, угрожая пистолетом, и хочет ограбить.

Как оказалось, злоумышленник поджидал на улице, когда кто-то выйдет из понравившейся ему квартиры. А когда женщина открыла дверь, тот приставил к ее голове предмет, похожий на пистолет с глушителем, и завел обратно в помещение. Однако злоумышленник не ожидал, что в помещение мог быть кто-то еще.

В итоге, муж хозяйки квартиры отвлек налетчика, а женщина успела в это время позвонить в полицию. Как добавили в Главном Управлении МВД России по Ростовской области, когда наряд прибыл на место, налетчик еще не успел скрыться: он искал в доме ценности.

Теперь в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», а оружие направлено на экспертизу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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