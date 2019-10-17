День древонасаждений 2019: В Ростовской области планируют посадить 50 тысяч деревьев и кустарников

СЕГОДНЯ 17:25 2019-10-17T17:25:54+03:00

В посадках примут участие свыше сорока тысяч человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В посадках примут участие свыше сорока тысяч человек

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В субботу, 19 октября, в Ростовской области пройдут массовые посадки. Всего планируют высадить более 50 тысяч деревьев и кустарников хвойных и лиственных пород. В дне древонасаждений планируют принять участие свыше сорока тысяч человек.

Как рассказали в правительстве региона, уже определены места посадки деревьев, а муниципалитеты обеспечены посадочным материалом.

На донской земле в числе прочих появятся - береза, клен, липа, каштан, акация, дуб, ива, можжевельник, туя, сосна, грецкий орех, рябина, черемуха, айва японская.

В частности, в Ростове-на-Дону посадки пройдут на берегах реки Темерник — в парке 50-летия Октября и в районе водосброса «Кувшинка». А в Усть-Донецком районе, который в два года назад пострадал от крупного лесного пожара, пройдет масштабная посадка на части расчищенного горельника.

ИСТОЧНИК KP.RU