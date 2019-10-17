В Таганроге директор Управляющей компании год не платила зарплату тридцати сотрудникам

СЕГОДНЯ 17:35 2019-10-17T17:46:50+03:00

По вине руководителя зарплату не получали тридцать сотрудников в течение года. Фото: Олег УКЛАДОВ

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В городе Таганроге на скамье подсудимых оказалась директор сразу двух управляющих компаний города. Женщину обвиняли по статье уголовного кодекса за задержку в выплате заработной платы.

Как рассказали в прокуратуре Ростовской области, в течение года тридцать ее сотрудников не получали деньги за свою работу. В итоге, общая сумма задолженности составила свыше 1,3 миллиона рублей. Пикантности ситуации добавляет то, что у руководителя были деньги, чтобы выплатить подчиненным заработанное.

И, как результат, мировой суд приговорил дамочку к крупному денежному штрафу. Теперь женщина должна будет выплатить 120 тысяч рублей в доход государства. Это не считая той суммы, которую она задолжала своим работникам.

Однако приговор в законную силу пока не вступил, подсудимая еще может его обжаловать.

ИСТОЧНИК KP.RU