В Шахтах полицейский крышевал продавца «насвая»

СЕГОДНЯ 18:19 2019-10-17T18:19:43+03:00

Мужчину уже уволили из органов, теперь на три года он отправится в колонию

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На Дону осудили мужчину, который "крышевал" продавца наркотиков. Как рассказали в прокуратуре Ростовской области, инцидент произошел в городе Шахты. Во время судебного заседания выяснилось, что оперуполномоченный — его уже уволили из органов по отрицательным показателям, уличил одного из местных жителей в продаже «насвая». Однако не привлек его к ответственности, как положено, а потребовал каждый месяц отстегивать ему деньги.

В итоге общая сумма составила сто тысяч рублей. В отношении экс-стража порядка возбудили уголовное дело по статье «Получение должностным лицом взятки». Дело дошло до суда, который приговорил мужчину к серьезному сроку. В частности, ближайшие три года он будет отбывать в колонии общего режима.

Однако у подсудимого еще есть время обжаловать приговор, который пока не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU