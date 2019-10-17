2019-10-17T18:19:43+03:00
Общество

В Шахтах полицейский крышевал продавца «насвая»

Мужчину уже уволили из органов, теперь на три года он отправится в колонию
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Подсудимый получил от торговца сто тысяч рублей.Подсудимый получил от торговца сто тысяч рублей.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
Изменить размер текста:

На Дону осудили мужчину, который "крышевал" продавца наркотиков. Как рассказали в прокуратуре Ростовской области, инцидент произошел в городе Шахты. Во время судебного заседания выяснилось, что оперуполномоченный — его уже уволили из органов по отрицательным показателям, уличил одного из местных жителей в продаже «насвая». Однако не привлек его к ответственности, как положено, а потребовал каждый месяц отстегивать ему деньги.

В итоге общая сумма составила сто тысяч рублей. В отношении экс-стража порядка возбудили уголовное дело по статье «Получение должностным лицом взятки». Дело дошло до суда, который приговорил мужчину к серьезному сроку. В частности, ближайшие три года он будет отбывать в колонии общего режима.

Однако у подсудимого еще есть время обжаловать приговор, который пока не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Таганроге директор Управляющей компании год не платила зарплату тридцати сотрудникам
День древонасаждений 2019: В Ростовской области планируют посадить 50 тысяч деревьев и кустарников
В центре Ростова-на-Дону пройдет сельхозярмарка
В Ростове-на-Дону семейная пара задержала грабителя с пистолетом
Отец незаконно пытался вывезти дочь-школьницу в Украину
В Сочи стартовал VII ежегодный всероссийский форум «Взгляд в цифровое будущее»
Ростовчанин представит Россию на чемпионате мира по приготовлению кофе Espresso Italiano Champion
В Ростове-на-Дону осудили парня за содействие террористам в Сирии
В ЮФУ отмечают 104-ю годовщину со дня своего основания
На входе в Альфа-банк интеллектуальная система будет распознавать клиентов
РЭРЗ посетят донские школьники и студенты
Банк УРАЛСИБ предлагает новые сезонные вклады «Прогноз отличный» и «Янтарь»
Заместителю губернатора Ростовской области Сергею Сидашу продлили домашний арест на месяц
В 2020 году капитально отремонтируют 1,5 тысячи многоквартирных дома Ростова и области
В Ростовской области пропал 48-летний мужчина
Анастасию Костенко назвали злой мачехой из-за дочери Дмитрия Тарасова от первого брака
Пять пассажиров маршрутки доставлены в больницу после аварии в Новочеркасске
«Ростелеком» и НАГ запустили образовательную программу для специалистов телеком-отрасли
Спасатели потушили пожар во дворе ростовского магазина на Гагарина
Бизнесмена из Ростова-на-Дону хотели взорвать в Татарстане
В Ростове-на-Дону запретят остановку транспорта на Береговой
В Ростове-на-Дону тысячи горожан остались без воды из-за коммунальной аварии