2019-10-18T09:37:19+03:00
Общество

Отключение света в Ростове-на-Дону 18 октября 2019: где и когда

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону 18 октября 2019 будут отключать свет
Ольга ГОПАЛО
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Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону 18 октября 2019 будут отключать свет.Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону 18 октября 2019 будут отключать свет.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Отключение света в Ростове-на-Дону 18 октября 2019: где и когда. Как сообщили энергетики, в донской столице запланированы масштабные отключения. Речь идет о домах и офисах, расположенных в разных районах города. Известно, что все отключения плановые. И цель - не допустить возникновения аварийных ситуаций в будущем.

КОНКРЕТНО

Где и когда 18 октября не будет электричества*

с 09:00 до 14:00:

- ул. Профсоюзная 49-85; ул. Собино2-78, 3-79; ул. Минераловодская 1-57, 2-46; ул. Никитина 2-24; ул. Республиканская 1-53, 2-64; ул. Депутатская 2-28, 3; пер. Рыбный 1-9, 2-18.

с 09:00 до 16:00:

- ул. 2-я Краснодарская 101-107, 113/1, 113/15; ул. Доброхимовская 77-89, 78-88; ул. Лазаревская 29-39, 32-42; ул. Ревкомовская 119-123, 116-126; ул. Просёлочная 36-40, 11/80, 9/71; ул. Волгодонская 45-61, 44-62; ул. Гризодубовой 46-62, 63-67; ул. Батуринская 108

- ул. Стабильная 11, 13, 21, 9Б.

- ул. Б. Садовая 67-69; просп. Ворошиловский 51.

- ул. Гусева 2-52, 55-107; пер. Рыбный 17-19, 26-28; ул. Чебанова 2-16, 1-29.

с 10:30 до 16:00:

- ул. Оганова 8/1, 10, 18; пер. Авиамоторный 9, 11, 13, 17.

*По данным Донэнерго.

ИСТОЧНИК KP.RU

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