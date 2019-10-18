В Новочеркасске ищут 82-летнюю пенсионерку

СЕГОДНЯ 09:13 2019-10-18T09:36:42+03:00

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В Ростовской области ищут пожилого человека. Как рассказали волонтеры, 82-летняя женщина пропала в городе Новочеркасске во вторник, 15 октября. В тот день она вышла из своего дома, однако обратно так и не вернулась. Вот уже несколько дней ни родные, ни близкие Валентины Осыкиной не знают, где она может находиться. Тем более, что пенсионерка нуждается в медицинской помощи и не ориентируется в пространстве.

- В день исчезновения она была одета в синее платье в белый горох, черные брюки, красную кофту, темные туфли и белый берет, - рассказали волонтеры, которые и организовали ее поиски. - Рост женщины 155-160 сантиметров, она худощавого телосложения, волосы седые, отсутствуют зубы. При себе у нее могла быть сиреневая сумка.

Поисковики обращаются ко всем неравнодушным: если вам что-то известно о местонахождении Валентины Петровны, звоните по номерам телефонов, указанным ниже.

АЛЛО!

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ИСТОЧНИК KP.RU