Ростовские хоккеисты в Москве обыграли одного из фаворитов ВХЛ

СЕГОДНЯ 10:59 2019-10-18T11:11:29+03:00

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Ростовские "кондоры" сыграли на выезде в Москве в матче Высшей хоккейной лиги. В серии буллитов красно-белые обыграли «Звезду», которая является резервной командой ЦСКА - действующего победителя Континентальной хоккейной лиги.

До начала матча команды находились на разных полюсах турнирной таблицы - «Звезда» занимала седьмую строчку, «Ростов» -31-ю.

Во время игры неожиданно для многих на 13-й минуте усилиями хоккеиста Рогова открыли счет ростовчане. Уже через пару минут "ответка" прилете в ворота донской команды.В первом периоде игра завершилась со счетом 1:1. В двух последующих периодах и овертайме зрители заброшенных шайб не увидели.

Лидер поединка определялся в серии буллитов. Ростовчане оказались точнее и неожиданно для многих обыграли одного из фаворитов сезона ВХЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU