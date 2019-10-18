В Ростовской области в школах и детских садах нашли некачественный сыр и молоко
Сотрудники регионального Роспотребнадзора нашли некачественную продукцию в донских образовательных учреждениях. На лабораторные исследования было отправлено более 140 образцов.
По результатам, выявлены факты поставки молочной продукции, не соответствующей требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции». Специалисты проверили сыр полутвердый «Российский», масло «Крестьянское» с массовой долей жира 72,5%, молоко и творог
- За нарушения требований технических регламентов будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством, - сообщили в ведомстве.
Факт выявления продукции, не соответствующей установленным требованиям, внесен в государственный ресурс в сфере защиты прав потребителей.
ИСТОЧНИК KP.RU