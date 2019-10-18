В Ростовской области в школах и детских садах нашли некачественный сыр и молоко

СЕГОДНЯ 11:55 2019-10-18T11:55:55+03:00

Специалисты Роспотребнадзора проверили продукцию в донских школах и детских садах. Фото. Яндекс.Карты

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Сотрудники регионального Роспотребнадзора нашли некачественную продукцию в донских образовательных учреждениях. На лабораторные исследования было отправлено более 140 образцов.

По результатам, выявлены факты поставки молочной продукции, не соответствующей требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции». Специалисты проверили сыр полутвердый «Российский», масло «Крестьянское» с массовой долей жира 72,5%, молоко и творог

- За нарушения требований технических регламентов будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством, - сообщили в ведомстве.

Факт выявления продукции, не соответствующей установленным требованиям, внесен в государственный ресурс в сфере защиты прав потребителей.

ИСТОЧНИК KP.RU