2019-10-18T11:55:55+03:00
Общество

В Ростовской области в школах и детских садах нашли некачественный сыр и молоко

Специалисты исследовали 140 образцов продукции
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Специалисты Роспотребнадзора проверили продукцию в донских школах и детских садах. Фото. Яндекс.КартыСпециалисты Роспотребнадзора проверили продукцию в донских школах и детских садах. Фото. Яндекс.Карты
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Сотрудники регионального Роспотребнадзора нашли некачественную продукцию в донских образовательных учреждениях. На лабораторные исследования было отправлено более 140 образцов.

По результатам, выявлены факты поставки молочной продукции, не соответствующей требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции». Специалисты проверили сыр полутвердый «Российский», масло «Крестьянское» с массовой долей жира 72,5%, молоко и творог

- За нарушения требований технических регламентов будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством, - сообщили в ведомстве.

Факт выявления продукции, не соответствующей установленным требованиям, внесен в государственный ресурс в сфере защиты прав потребителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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