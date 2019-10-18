Под Ростовом мужчина нашел склад боеприпасов

СЕГОДНЯ 13:22 2019-10-18T13:22:37+03:00

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В Ростовской области мужчина случайно нашел склад боеприпасов во время сбора грибов. ЧП произошло в лесу на территории Матвеево-Курганского района, сообщает донской департамент по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

- В арсенале были снаряды времен Великой Отечественной в общем количестве - 79 штук. Опасная находка передана в соответствующие службы. В настоящее время специалисты работают с найденными предметами, - отметили в ведомстве.

Донские спасатели призвали жителей региона ни в коем случае не трогать подозрительные и опасные предметы, которые они случайно обнаружили на прогулке. Отказаться от идеи разобрать, перетащить их или бросить в костер.

Сообщить о боеприпасах и других опасных находках жители Ростовской области могут в любое время суток по единому телефону 112.

ИСТОЧНИК KP.RU