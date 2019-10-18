В Ростове-на-Дону и Таганроге «Осенний навигатор» пройдет в точках кипения ЮФУ

СЕГОДНЯ 15:47 2019-10-18T15:47:16+03:00

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В субботу, 19 октября, «Осенний навигатор» пройдет в 55 городах России, в том числе в Ростове-на-Дону и Таганроге. В частности, на базе Инженерно технологической академии Южного федерального университета состоится открытие пространства коллективной работы «Точка кипения ИТА ЮФУ». Оно будет создано при поддержке Агентства стратегических инициатив, платформы Национальной технологической инициативы и Университета 20.35.

- Таганрог занимает седьмое место в мире по удельному весу разработчиков и инженеров на душу населения, - сообщила врио ректора ЮФУ Инна Шевченко. - В этом смысле мы рассчитываем, что «Точка кипения ИТА ЮФУ» станет экспертной площадкой, где будут собираться экспертные группы, сообщества и работать над предметной повесткой преодоления технологических барьеров.

Все участники «Осеннего навигатора» на площадках вуза получат возможность познакомиться с Экосистемой НТИ и сервисами Университета 20.35, смогут принять участие в тематических лекциях и мастер-классах. Программа «Осеннего навигатора» в ЮФУ сформирована по трем направлениям: Рынки НТИ, Технологии НТИ и Таланты.

КОНКРЕТНО

Где и когда пройдут мероприятия

Ростов-на-Дону

19 октября с 10:00 - 20:00

Адрес: ул. Зорге, д. 21, корпус ж, Точка кипения ЮФУ - Ростов-на-Дону.

Экскурсия по Точке кипения. Программа включает в себя 4 тематических трека, планируется стреча с Советом директоров международной программы Enactus и открытие Клуба мышления ЮФУ. Полная программа мероприятия здесь.

Таганрог

19 октября с 09:30 —18:00

Адрес: ул. Шевченко, д. 2, Точка кипения ИТА ЮФУ Таганрог.

Программа "Навигатора" включает в себя 3 тематических трека. В программе мастер -класс "Как устроен компьютер" и "Робототехника - это просто", лекция-семинар "Работа, которая воодушевляет: как найти свое истинное профессиональное призвание", лекция "Процесс непрерывного улучшения человека и бизнеса: меняем культуру мышления", проектная сессия по рынкам НТИ и дискуссия. Полная программа мероприятия здесь.