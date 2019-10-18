Главный врач и бухгалтер «Дома ребенка» в Ростовской области подозреваются в хищении трех миллионов рублей
Во время проверки ГКУЗ РО «Дом ребенка» в Каменск-Шахтинске специалисты выявили факт хищения главным врачом и главным бухгалтером крупной денежной суммы, сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.
В ходе расследования выяснилось, что подозреваемые в течение трех лет незаконно перечисляли денежные средства на счета лиц, не состоящих в трудовых отношениях с организацией и незаконно начисляли деньги работникам.
- Всего за этот период они похитили не менее трех миллионов рублей из областного бюджета, – отметили в ведомстве.
Сейчас в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье мошенничество. Если их вина будет доказана в суде, то главному врачу и бухгалтеру грозит до десяти лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU