Главный врач и бухгалтер «Дома ребенка» в Ростовской области подозреваются в хищении трех миллионов рублей

СЕГОДНЯ 17:39 2019-10-18T17:39:08+03:00

Подозреваемые могут отправиться в тюрьму на 10 лет

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Во время проверки ГКУЗ РО «Дом ребенка» в Каменск-Шахтинске специалисты выявили факт хищения главным врачом и главным бухгалтером крупной денежной суммы, сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

В ходе расследования выяснилось, что подозреваемые в течение трех лет незаконно перечисляли денежные средства на счета лиц, не состоящих в трудовых отношениях с организацией и незаконно начисляли деньги работникам.

- Всего за этот период они похитили не менее трех миллионов рублей из областного бюджета, – отметили в ведомстве.

Сейчас в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье мошенничество. Если их вина будет доказана в суде, то главному врачу и бухгалтеру грозит до десяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU