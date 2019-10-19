2019-10-19T09:01:06+03:00
Общество

Более шести тысяч бутылок поддельного алкоголя изъяли полицейские в Ростове-на-Дону

Бутылки маркировали этикетками известных брендов
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Комментарии: comments1
Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшегоПолицейские устанавливают все обстоятельства произошедшегоФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

В донской столице сотрудники правоохранительных органов изъяли больше шести тысяч бутылок поддельного алкоголя. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области, контрафакт выпускался под марками известных брендов.

Во время обысков оперативники также изъяли оборудование для розлива, соединительные механизмы, упаковки, более двух тысяч единиц пустой тары, емкости для смешивания и химические концентраты.

- Сотрудники полиции устанавливают причастных к незаконному бизнесу, - отметили в донском главке.

Сейчас по данному факту задержана ростовчанка. В отношении нее возбуждено уголовное дело "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ростовской многоэтажке на Беляева во время пожара пострадали двое
В Ростове-на-Дону платные парковки заработают в 2020 году
Виктория Лопырева похвасталась первым зубом сына
Автомобилист погиб при столкновении в фурой на трассе в Ростовской области
Главный врач и бухгалтер «Дома ребенка» в Ростовской области подозреваются в хищении трех миллионов рублей
В акваторию водоёма-охладителя Ростовской АЭС выпущено 9,5 тонн рыбы
В Ростове-на-Дону и Таганроге «Осенний навигатор» пройдет в точках кипения ЮФУ
В Ростове-на-Дону ищут 68-летнюю пенсионерку
Под Ростовом мужчина нашел склад боеприпасов
В Ростовской области в школах и детских садах нашли некачественный сыр и молоко
Ростовские хоккеисты в Москве обыграли одного из фаворитов ВХЛ
Погода на выходные в Ростове-на-Дону 19-20 октября 2019: солнце и тепло
В Новочеркасске ищут 82-летнюю пенсионерку
Отключение света в Ростове-на-Дону 18 октября 2019: где и когда
В Шахтах полицейский крышевал продавца «насвая»
В Таганроге директор Управляющей компании год не платила зарплату тридцати сотрудникам
День древонасаждений 2019: В Ростовской области планируют посадить 50 тысяч деревьев и кустарников