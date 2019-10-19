Более шести тысяч бутылок поддельного алкоголя изъяли полицейские в Ростове-на-Дону

СЕГОДНЯ 09:01 2019-10-19T09:01:06+03:00

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В донской столице сотрудники правоохранительных органов изъяли больше шести тысяч бутылок поддельного алкоголя. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области, контрафакт выпускался под марками известных брендов.

Во время обысков оперативники также изъяли оборудование для розлива, соединительные механизмы, упаковки, более двух тысяч единиц пустой тары, емкости для смешивания и химические концентраты.

- Сотрудники полиции устанавливают причастных к незаконному бизнесу, - отметили в донском главке.

Сейчас по данному факту задержана ростовчанка. В отношении нее возбуждено уголовное дело "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

ИСТОЧНИК KP.RU